Cani poliziotto in pensione

Riceviamo questa notizia, e siamo felici di poterla diffondere a tutti gli amici lettori del DogMagazine.it e per tutti gli amanti dei nostri amici a 4 zampe.

NOTTINGHAM – UK

I cani poliziotti sono un valore aggiunto alla comunità e svolgono dei compiti fondamentali per il benessere di tutti i cittadini della bella cittadina inglese.

Antidrogra, antisommossa, ricerca di esplosivi e ricerca di persone scomparse. Sono davvero tanti i settori in cui operano questi agenti di polizia speciale.

E sulla base di questo importantissimo valore, il commissario della polizia di Notthingham ha istituito un fondo pensione di 500 sterline annue per ogni cane poliziotto che ha svolto i propri compiti in seno alla polizia locale.

In questo modo, ci sarà una sorta di tutela per le spese sanitarie e di altro genere riguardante il cane poliziotto in pensione.

Una bellissima iniziativa, che potrà offrire un aiuto per i proprietari, quasi sempre colleghi di lavoro, di questi “super cani”.

Del resto questa idea non andrà ad intaccare notevolmente le casse della polizia di Notthingham. Si prevede infatti che nei prossimi due anni, saranno 9 gli agenti di polizia a 4 zampe a dover andare in pensione. A cominciare da “Rossi”, un pastore belga che ha alle sue spalle tantissimi interventi per la tutela dell’incolumità pubblica della cittadina.

Non ci resta che congratularci con la polizia di Notthingham per questo lodevole progetto

Redazione DogMagazine.it

