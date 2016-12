Due cani guida ed una grande storia d’amore

Le persone si innamorano ogni giorno. Ma quello che è accaduto a Claire e Mark è un chiaro esempio di come il cane sembra intervenire in maniera decisiva nelle nostre vite. Migliorandole, ovviamente.

Claire Johnson e Mark Gaffey sono una coppia di non vedenti sulla cinquantina.

A far si che il loro amore sbocciasse non è stato un incontro galante, né tantomeno un colpo di fulmine. Il loro amore nasce grazie al romanticismo dei loro due giovani cani guida, Rodd e Venice, entrambi Labrador di 3 anni.

Sono stati, infatti, i due intraprendenti Labrador a far scoccare la fatidica freccia dell’amore durante il percorso di addestramento per cani guida. Già durante le prime lezioni era evidente che Rodd e Venice erano fatti l’uno per l’altra. Ma il loro interesse andava oltre alle sessioni di addestramento! Si cercavano, giocavano continuamente assieme, e questo ha portato Mark e Claire ad incontrarsi anche al di fuori del campo di addestramento. I primi appuntamenti erano passeggiate con i loro cani, sempre più vicini e sempre più convinti che anche i loro proprietari dovessero trascorrere più tempo assieme. Fino al giorno in cui anche i loro amici umani, come capita alla famosa coppia de “La carica dei 101”, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.

A marzo del prossimo anno, Claire e Mark si sposeranno.

E indovinate un po’… Rodd e Venice saranno un passo davanti a loro, ma non solo per guidarli nel corridoio che li porterà all’altare. Bensì per portare gli anelli che coronerà una bellissima storia d’amore.

