“Zampalesta u cane tempesta” uno spettacolo bellissimo!

“In un piccolo paese della bella Calabria, un cane lupo ridotto in catene dal suo padrone, scappa seminando il panico in tutta la comunità…”

Comincia così uno degli spettacoli più simpatici e profondi che ci è capitato di vedere negli ultimi tempi, ideato ed interpretato dai burattini del Maestro Angelo Gallo e con la regia del grande Gaspare Nasuto, burattinaio napoletano di fama internazionale.

“Zampalesta incontra gli archetipi che hanno caratterizzato la terra calabra, in un susseguirsi di scene divertenti scopriremo che Zampalesta è il simbolo della paura verso la diversità o mostruosità degli animali.

Zampalesta, infatti, il cane di Don Cataldo tenuto sempre alla catena, ha maturato un carattere “focoso”, che porterà la povera gallina Serafina, la dispensa del cuoco Mariuzzu, gli averi del contadino Rusaru e persino l’incolpevole burattinaio che è costretto ad uscire dalla scena per via del comportamento del cane indisciplinato.

Sarà proprio il colpo di scena finale che ridarà il giusto equilibrio alla storia. Quando il pubblico capirà che le “buone maniere” non sono ridurre alla catena un uomo o un animale ma è l’insegnamento del rispetto per se per gli altri e per la natura.”

Uno spettacolo che coinvolge grandi e piccoli, in un turbinio di colpi di scena divertenti e profondi allo stesso tempo.

Uno spettacolo sano, che sta davvero spopolando in tantissime città italiane. Degno di essere visto e rivisto più volte.

Per poter organizzare lo spettacolo anche nella tua città, il Maestro Angelo Gallo è disponibile telefonicamente al nr. 328 7120696 o via e-mail teatrodellamaruca@libero.it.

Di e con Angelo Gallo

scene, burattini Angelo Gallo

Spettacolo di burattini tradizionali calabresi Per un pubblico di tutte le età durata: 50’

