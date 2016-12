Cimitero per Cani Azteco – importante scoperta archeologica

Città del Messico – Venerdì 14 Febbraio.

Una scoperta eccezionale ha fatto il giro del mondo in pochissime ore sul web tra gli appassionati di Storia e di Cinofilia.

Un gruppo di archeologi dell’Istituto Nazionale Messicano di Antropologia (INAH) ha annunciato la scoperta di un importante sito di sepoltura alle porte di Città del Messico, un vero e proprio cimitero per cani, all’interno del quale erano seppelliti 12 cani di medie dimensioni.

Il cane per la popolazione Azteca ha un grandissimo significato religioso e simbolico.

Per la mitologia Azteca, i cani sono guide per le anime umane per una nuova vita dopo la morte.

“Secondo una comune credenza della mesoamerica un cane trasporta i morti oltre un corso d’acqua, per poter raggiungere l’aldilà. I cani appaiono nelle scene dell’oltretomba dipinte sulle ceramiche Maya del periodo classico. Nel preclassico i Chupicaro seppellivano i cani assieme ai morti.[2] Nella grande metropoli del periodo classico di Teotihuacan, sono stati rinvenuti 14 corpi umani depositati in una grotta, molti dei quali di bambini, assieme a tre cani che li avrebbero dovuti guidare nella strada per l’oltretomba – http://it.wikipedia.org/wiki/I_cani_nel_folklore_e_nella_mitologia_mesoamericana -Wikipedia”