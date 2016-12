Il Patentino cinofilo del C4Z – Cittadino a 4 Zampe!

Seguire un percorso di educazione al C4Z permette a ciascun proprietario di valorizzare la relazione con il proprio amico a 4 zampe sfruttando in maniera favorevole il contesto urbano in cui vive e si relaziona, senza viverlo più come aspetto ostico o sfavorevole.

Infatti con il C4Z, il proprietario apprende, attraverso processi educativi gentili, una corretta impostazione del rapporto con il proprio animale, impara a prevenire gli incidenti ed i problemi di natura comportamentale, e riesce a gestire il cane nelle diverse fasi di vita sociale, in casa come nel contesto cittadino.

Dato l’alto valore del progetto, già nel 2012 in Progetto C4Z ha ottenuto il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ma non solo, sul sito sono presenti tantissime strutture che applicano sconti dal 5% al 20% nell’offerta dei propri servizi: attività commerciali, strutture alberghiere, compagnie assicurative, ristoratori, ecc..

Per tutte le info, visitate il SITO del Cittadino a 4 Zampe®