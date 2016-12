Cosa accade al tuo cane quando rimane chiuso in auto

Tyrann Mathieu, giocatore di football americano, ci spiega cosa accade al nostro cane quando rimane chiuso in auto anche solo per pochi minuti.

Colpo di calore, Shock termico fino al raggiungimento dell’arresto cardiaco.

Non lasciate il vostro cane chiuso in auto, anche se con i finestrini aperti!

Se vedete un cane chiuso in auto, chiamate immediatamente le forze dell’ordine ed aspettate il loro arrivo.

E in caso di necessità, fate tutto il possibile per salvare la vita di quel cane.



Related Posts via Categories