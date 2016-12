4 Zampe in Azione a Piacenza – Domenica 20 Settembre 2015

4 Zampe in Azione , manifestazione organizzata dal Gruppo Cinofilo La Lupa, ritorna anche quest’anno con la VII^ edizione. Il 20 Settembre in via

XXIV Maggio 49 a Piacenza, La Lupa aprirà le porte a chiunque voglia partecipare ad una splendida festa che avrà come protagonisti i nostri amici a 4 zampe. Ingresso Gratuito!

Spettacolari esibizioni cinofile, cattureranno i presenti in una giornata ricca di emozioni.

Per info. Contattare il numero 3381284597 o consultare il sito www.gruppocinofilolalupa.it o FB.

Vi aspettiamo numerosi!

Gruppo Cinofilo La Lupa Piacenza

