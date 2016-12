DogMama – Guida ad una serena convivenza tra cuccioli.

A partire dal 01 Ottobre 2016, presso il Centro Mariposa a Bari, prenderà il via un progetto innovativo e di grande utilità per tutte la famiglie che convivono con un amico a 4 zampe.

“DogMama” – Guida ad una convivenza serena tra cuccioli.

Serenella Pastore, Istruttrice cinofila, con la collaborazione delle ostetriche Anna Algardi e Sabrina Falbo del Centro Mariposa, in Equipe con Medici veterinari, psicologi e pediatri, hanno sviluppato un progetto multidisciplinare, mirato ad una corretta educazione alla convivenza tra cani – bambini e neomamme.

“Infatti il “DogMama” è un progetto socio-culturale che favorisce la convivenza tra future mamme o neomamme, ed il proprio amico a 4 zampe”, ci spiega Serenella Pastore, responsabile del progetto.

“Sono tanti ancora i casi in Italia in cui uno specialista consiglia l’allontanamento del proprio amico a 4 zampe a quelle famiglie che si apprestano a vivere una gravidanza. Il che comporta un grande disagio emotivo e personale;

“I progetti educativi simili al Dogmama, con il supporto delle ultime ricerche scientifiche, aiutano a comprendere che una convivenza serena tra Cani e Bambini, non solo è possibile, ma in molti casi è addirittura consigliabile”, continua Serenella Pastore.

Alcune delle caratteristiche di questo percorso che possono tornare utili a tutte le interessate:

Il corso è organizzato in 7 Incontri Teorico/Pratici.

La prima giornata formativa è gratuita, aperta a tutti previa iscrizione, da effettuare presso la segreteria del centro Mariposa di Bari: Tel. 080/2021244 – 389/9833600

Grazie alla convenzione con alcuni B&B della zona dogfriendly, sarà possibile anche per chi proviene da fuori Provincia o fuori Regione, partecipare all’evento e pernottare serenamente con il proprio amico a 4 zampe.

Nel primo incontro verranno affrontati i seguenti argomenti:

– Presentazione del corso;

– Come il cane avverte la gravidanza;

– Consigli utili per la preparazione all’arrivo del neonato;

– Il parere del Pediatra (a cura della dott.ssa Zora Del Buono);

– Pianificazione di un percorso educativo personalizzato.

I più interessati, potranno iscriversi al corso completo, strutturato in 3 weekend di lavoro e di preparazione (08 e 09 Ottobre – 15 e 16 Ottobre – 22 e 23 Ottobre – sempre a Bari presso il centro Mariposa) con l’ausilio delle seguenti figure professionali: Istruttore Cinofilo, Veterinario, Psicologa, Ostetrica e Pediatra.

Per agevolare il rapporto cane/neomamma e per fornire un supporto concreto a tutta la famiglia, 4 zampe incluso, che si appresta a vivere la gravidanza o i primi mesi di convivenza con il neonato, l’intero programma prevede i seguenti punti di discussione:

– Comunicazione efficace tra uomo e cane;

– Le emozioni della gravidanza e come vengono percepite dal cane;

– Esercizi utili e personalizzati per la preparazione dell’arrivo del neonato;

– Igiene e sicurezza del neonato e del cane;

– La verità sui rischi e sui vantaggi del vivere con un animale in casa;

– Massaggio neonatale e manipolazione corretta del cane;

– Lezioni pratiche individuali

DogMama è un punto di incontro tra diverse figure professionali che assieme, in cooperazione, sviluppano le basi per una corretta e sana convivenza tra cane a bambino, fornendo a tutti i partecipanti consigli specifici in diversi ambiti e sfere.

L’Equipe del progetto DogMama è così composta:

Dr.ssa Zora Giovanna Del Buono – Pediatra

Dr.ssa Valeria Straziota – Medico Veterinario

Dr.ssa Francesca Cocciolo – Psicologa

Dr.ssa Anna Algardi – Ostetrica

Dr.ssa Sabrina Falbo – Ostetrica

Serenella Pastore – Istruttrice Cinofila

Per maggiori informazioni:

Centro Mariposa: 080. 202 12 44 – https://www.facebook.com/centromariposabari

Serenella Pastore: http://www.dogmama.it TEL. 080. 880 68 28

LOCANDINA PDF DOGMAMA 2016

Un progetto semplice e allo stesso tempo utile per tutte coloro che necessitano di una guida sicura per una serena convivenza tra “cuccioli”.

