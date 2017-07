1° Convegno Nazionale sull’approccio integrato alle patologie tumorali dei cani e dei gatti e degli animali non convenzionali

A partire dal 22 Settembre 2017 al 24 Settembre 2017, si terrà presso la sala polivalente CavaRei di Forlì, in via Bazzoli 12, il 1° Convegno Nazionale organizzato dall’Associazione Culturale Armonie Animali sull’approccio integrato alle patologie tumorali dei cani e dei gatti e degli animali non convenzionali con il seguente programma:

Nutrizione bio­integrata in oncologia veterinaria

Relatore: dott. Alessandro Benvenuti

Omeopatia unicista come approccio alle malattie tumorali: un caso.

Relatore: dott.ssa Barbara Rigamonti

Ascorbato di Potassio: utilizzo dell’ascorbato di potassio nel cane e nel gatto per il trattamento di malattie degenerative e tumorali: applicazione in veterinaria del Protocollo Pantellini e suoi risultati.

Relatrice: dott.ssa Giulia Milesi de’ Bazzichini

Oncologia negli animali non convenzionali e terapia omeopatica unicista.

Relatrice: dott.ssa Maria Cristina Stocchino

Aloe Vera Barbadensis, un perfetto laboratorio naturale. Utilizzo del Gel di Aloe Vera in MedicinaVeterinaria.

Relatore: Dott. Roberto Setti

Il vischio a bacche bianche in Medicina Antroposofica. Dalla botanica qualitativa alla clinica.

Relatrice: dott.ssa Laura Zamboni

Artemisia annua: tutte le potenzialità di questa pianta dalla composizione eccezionale, in medicina veterinaria

Relatrice: dott.ssa Giulia Milesi de’Bazzichini

Comparazione della variabilità dell’effetto benefico di preparati a base di aloe sull’organismo animale tramite il metodo della biorisonanza

Relatori: dott.ssa Maria Cuteri

Proiezione del film FOOD RELOVUTION di Thomas Torelli

Inceneritori e tumori: una relazione ormai nota in medicina umana. E in medicina veterinaria?

Relatrice: dott.ssa Raffaella Pirini

Dall’allevamento degli animali alle patologie tumorali umane: una strada a fondo cieco?

Relatore: dott. Claudio Pagliara

La Nutrizione come prevenzione in oncologia umana

Relatore: Dott. Gerlando Davide Schembri

L’evento è aperto ai medici veterinari e agli studenti di medicina veterinaria associati all’associazione culturale Armonie Animali.

Per maggiori info visita www.armonieanimali.com

Related Posts via Categories