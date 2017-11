18 Novembre – seminario con Jutta Ziegler a Reggio Emilia

Seminario con Jutta Ziegler

La dottoressa Jutta Ziegler, nota veterinaria austriaca e autrice di due libri di successo, il “libro nero dei veterinari” e il “manuale completo della salute del cane e del gatto”, sarà in Italia il prossimo 18 Novembre.

Per la prima volta nel nostro Paese, la Ziegler terrà un seminario in collaborazione con Zampe Amiche, scuola di educazione cinofila attiva in provincia di Reggio Emilia, che da sempre si prefigge l’obbiettivo di aiutare a comprendere gli amici a quattro zampe, intuendone emozioni ed esigenze.

L’iniziativa nasce per trattare temi importanti, tra cui:

l’alimentazione naturale dei cani e dei gatti e tutti i suoi benefici;

l’importanza delle vaccinazioni ;

sterilizzazione e castrazione, vantaggi e svantaggi.

Durante il seminario, previsto dalle 8.30 alle 16.30 presso la sala congressi dell’Hotel Remilia di Reggio Emilia, la dottoressa sarà a disposizione dei partecipanti per rispondere a domande sul benessere dei nostri amici a quattro zampe.

Si tratta di un’occasione unica per tutti i proprietari di cani e gatti e per chiunque abbia intenzione di costruire con loro un rapporto basato sulla diligenza, la serietà, la competenza e, soprattutto, la responsabilità.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a laraveneroni@gmail.com o contattare telefonicamente il centro di educazione cinofila (3466864474).

