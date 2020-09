Podcast cinofilo – 3° Episodio – Motivazioni di Specie, Quale cane e Principi di Relazione

ASCOLTA IL 3° EPISODIO DEL PODCAST DI PSYCO.DOG ASCOLTA IL 3° EPISODIO DEL PODCAST DI PSYCO.DOG

Da oggi raggiungibile anche dal sito

www.ascoltailtuocane.it

e dal sito www.dogmagazine.it 🙂

Clicca su play qui sotto per ascoltarlo



TI CONSIGLIO DI ASCOLTARE IL PODCAST IN CUFFIA 🙂

IN QUESTO EPISODIO:

Ospite di questo 3° episodio: la Dr.ssa Serenella Pastore



– Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione prima di prendere un cane

– Alcune differenze tra cani provenienti dal canile o da allevamento

– Cosa bisogna fare prima di prendere un cane da rifugio o canile

– introduzione alle Motivazioni di Specie

– La Relazione all’interno del Branco/Famiglia

– Il progetto Cittadino a 4 Zampe e l’APS del Cittadino a 4 Zampe

– sezione dei Cinofili del Web: introduzione alla Memoria di Razza del Jack Russell Terrier (in risposta ad Alberto da Padova 😉

Risorse Consigliate per i “Cinofili del Web”:



Jingle del podcast di psycodogs:

Sarah Baaij – Petit Fleur – Jingle del Podcast – canale Youtube qui –

Davide Di Chio – Album Aprile – Eleonora il padre e la madre

Link utili:

– La Carta della Terra – Sito Italiano e Sito Internazionale

– DOGMAGAZINE – www.dogmagazine.it

– CITTADINO A 4 ZAMPE – progetto Socio Culturale con il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – www.c4z.it

– DOGMAMA – Il sito di Serenella Pastore – www.dogmama.it

Se utilizzi Spotify: https://open.spotify.com/show/1afpLNuZajgmnafcbJgH7m

Se utilizzi Itunes : https://podcasts.apple.com/it/podcast/psyco-dog/id1525101103

если вы используете яндекс Yandex: https://music.yandex.ru/album/11593939

Se utilizzi Overcast: https://overcast.fm/p2080366-prSEaa

Se utilizzi Google Podcast: https://podcasts.google.com/

Se utilizzi Breaker: https://www.breaker.audio/psyco-dot-dog

Se utilizzi RadioPublic: https://radiopublic.com/psycodog-GOVD0b

