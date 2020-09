Cibo industriale e snack per animali domestici, il video con i sottotitoli in Italiano – FDA

Questo video è stato pubblicato prima che venissero tagliati i fondi alla FDA per la ricerca sul cibo industriale per animali da compagnia.

postiamo l’intera Traduzione del video Cibo per animali domestici in casa:

Noi della FDA (Food & Drugs Administration), abbiamo il compito di controllare che il cibo “pet food” sia sicuro e nutriente per il tuo amico a 4 zampe.

Inoltre offriamo consigli per la sicura gestione del pet food e degli snack nella vostra casa.

Per quanto riguarda il maneggiare il pet food nessuno ha un ruolo più importante di te nel farlo.

Maneggiare in sicurezza il cibo industriale per animali domestici (croccantinti, umido e snack)

ciao! io sono la dott.ssa April Hodges, sono una scienziata nutrizionista presso la FDA.

La maggior parte del cibo industriale per animale è sicuro, ma a volte il pet food e gli snack possono essere contaminati da batteri che possono far ammalare, non solo il tuo animale

MA ANCHE TE!

Salmonella è forse uno dei batteri più conosciuti perché può essere presente nel cibo industriale e negli snacks per animali domestici (cani, gatti, conigli, furetti, etc)

MA NON E’ L’UNICO!

La contaminazione da Salmonella e altri tipi di batteri può non è frequente

MA ACCADE!

In media, 60 prodotti di crocchette e snack per animali domestici sono richiamati ogni anno a causa della contaminazione da Salmonella.

Malattie umane possono essere causate dal contatto con pet food e snack contaminati.

In una recente epidemia, più di 20 casi di malattia umana erano collegati al cibo industriale per cani prodotto in uno stabilimento e contaminato con Salmonella.

I sintomi iniziali della malattia causata da Salmonella,

– Nausea,

– Diarrea

– Vomito –

sono gli stessi sintomi di altri tipi di malattie dovute al cibo

Per la maggior parte degli adulti, il problema è uno spiacevole fastidio o alcuni giorni a letto

Ma per i bambini o per gli anziani o per individui con il sistema immunitario deficitario o compromesso,

la malattia causata da questi batteri di origine alimentare può essere molto seria, o addirittura

MORTALE

Non importa se tu dai al tuo animale una dieta preparata commercialmente o carne cruda, puoi evitare i problemi se tu segui le indicazione di base, di buon senso, e le linee guida per la sicurezza del cibo.

Evita di comprare lattine ammaccate

o crocchette e snack con le confezioni strappate

I pacchi danneggiati permettono al cibo per animali domestici di essere esposti a batteri dannosi

Ovunque tu dia da mangiare al tuo amico a 4 zampe,

prova a selezionare una zona più facile da pulire e SANIFICARE per eliminare possibili tracce di cibo contaminato.

Sii sicuro di lavare tavoli, pavimenti, e qualsiasi superficie a contatto, con sapone e acqua tiepida ogni volta che il cibo del tuo animale o gli snack sono a contatto con essi

LAVATI LE MANI dopo aver maneggiato il cibo del tuo amico a 4 zampe

Lava le ciotole e gli utensili usati per il cibo del tuo animale con sapone e acqua calda per rimuovere i batteri dannosi che potrebbero essere presenti

Usare utensili solo per il cibo del tuo animale è una precauzione extra contro possibili trasferimenti di batteri dal pet food al cibo umano.

Dopo aver aperto un barattolo di cibo umido o semi umido, sigillalo e conserva adeguatamente nel frigorifero ogni porzione avanzata

Conserva il cibo secco in un posto fresco asciutto e sigillato, in un contenitore per prevenire il deteriorarsi .

Non importa come sistemi il tuo pet food, sii certo di mantenere il pacco originario che lo conteneva

Le informazioni sul prodotto contenuti sul sacco includono le informazioni del produttore, il numero di lotto, il numero UPC e la data di scadenza,

e sono utili in caso di investigazioni se il cibo risultasse sospetto come la fonte di malattia

Se stai maneggiando cibo crudo,

incluso carne congelata,

prendi le stesse precauzioni che usi con altri prodotti a base di carne cruda.

Insegna alla tua famiglia, incluso i tuoi bambini,

queste regole importanti per la sicurezza

così loro possono proteggere se stessi o gli altri da MALATTIE.

La contaminazione batterica è uno dei potenziali problemi del pet food ma ce ne sono altri, come la contaminazione con

prodotti chimici

o tossine,

o la presenza di troppi o troppo pochi di alcuni degli ingredienti durante la produzione

Mentre queste contaminazioni potrebbero non essere dannose per gli umani, potrebbero rappresentare un serio rischio per i tuoi animali da affezione.

Cosa dovresti fare se sospetti un problema con il cibo del tuo animale?

Come già sai, usare cure mediche se qualcuno nella tua famiglia è malato

Lo stesso è valido per il tuo amico a 4 zampe

Se il tuo pet mostra segni di malattia, il tuo veterinario è la persona che può aiutarti meglio.

Lei o lui sarà in grado di decidere la strada da intraprendere visitando il tuo animale

L’FDA non può aiutarti nel curare il tuo pet

L’azienda che ha prodotto il cibo non può fornire le cure necessarie e nemmeno il negozio che ti ha venduto il prodotto potrà aiutarti

Quindi per favore, chiama il tuo veterinario!

Ma anche se il produttore non può aiutarti a curare il tuo animale domestico, dovresti comunque avvisare l’azienda

Puoi trovare i recapiti del produttore sulla busta del prodotto

E se pensi che i croccantini o gli snack abbiano fatto ammalare il tuo amico animale o l’animale di qualcun altro, o se qualcuno nella tua famiglia si è ammalato, riferiscilo alla FDA!

Noi controlliamo tutte le segnalazioni che riceviamo.

La tua segnalazione può aiutarci a proteggere la salute di più persone e di più animali.

La tua segnalazione può essere confrontata con altre che abbiamo ricevuto per determinare dove ci sono dei problemi.

Segnalare i problemi è semplice

Tu o il tuo veterinario dovreste contattare l’FDA e darci quante più informazioni possibili riguardo al prodotto e cosa è successo

Lo puoi segnalare in due modi:

o puoi chiamare la sezione dei consumatori FDA del tuo stato ed avviare il reclamo,

– troverai il numero di telefono sul sito del FDA –www.fda.gov/petfoodcomplaints –

oppure puoi compilare una segnalazione online attraverso il portale delle segnalazioni sulla sicurezza dell’FDA

Sia se riporti il problema all’FDA tramite telefono o tramite internet, avremo bisogno di alcune specifiche informazioni

Abbiamo bisogno di sapere il tipo di cibo o di snack, e se questo è per cani, per gatti o altri animali.

Abbiamo inoltre bisogno di sapere la marca e il produttore, dove e quando è stato acquistato, così come tutte le altre informazioni che trovate sulla confezione,

tipo il numero di lotto e la data di produzione

Tutte queste informazioni ci aiutano a determinare se c’è un problema con il cibo per il tuo animale.

E se c’è un problema, queste informazione renderanno più semplice per noi e per il produttore

eliminare i prodotti interessati dal mercato e cominciare ad identificare cosa è andato storto.

E così come tanti di voi, anche molti di noi sono proprietari di un animale da compagnia,

Anche noi pensiamo al nostro amico a 4 zampe come membro della nostra famiglia

Questo rende il nostro lavoro di proteggere la sicurezza del loro cibo, particolarmente importante per noi

Stiamo cerando di lavorare con te per continuare a rendere i nostri animali sicuri e in salute

Grazie

traduzione a cura di

www.dogmagazine.it

ascolta il podcast cinofilo

di www.psyco.dog (s)

Related Posts via Categories