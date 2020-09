Podcast Cinofilo – 4° epiosodio – e tu la conosci la dieta Barf?

Episodio nr. 4 – E tu conosci la Dieta Barf per cani e gatti?

In questo episodio del podcast cinofilo:

Ospite di questo 4° Episodio: Simone Wilske ideatrice del sito www.barf.it

Cosa è la dieta Barf per cani

Chi può fare la dieta Barf

Che percentuali dare per il benessere del nostro amico a 4 zampe

Dieta barf e Cani anziani e cuccioli

Quali tipi di carne si possono utilizzare nella dieta barf per cani

I cani diventano aggressivi con la dieta barf?

Come mai la dieta Barf è così importante per il benessere dei nostri cani?

Consigli per passare da una dieta industriale alla dieta naturale

Come insegnare ai cani a mangiare le ossa

L’importanza di variare nella preparazione della dieta naturale per cani

Cosa è un piano alimentare

Dieta Barf per cani con problemi di salute

Risorse Consigliate per i “Cinofili del Web” del podcast di psycodogs:

Jingle del podcast di PsycoDogs:

Sarah Baaij – Petit Fleur – Jingle del Podcast – canale Youtube qui –

Davide Di Chio – Album Aprile : Eleonora il padre e la madre – Dr.e.am. – Alfa oltre le nuvole – I giorni del maori e del toppino scivoloso

Link utili:

– Il portale di Simone Wilske: www.barf.it

– Articolo del Dogmagazine sulla castrazione e sulla sterilizzazione del cane: https://www.dogmagazine.it/2020/08/castrazione-e-sterilizzazione-precoce-del-cane-e-del-gatto-quali-sono-i-rischi/

– Associazione di Promozione Sociale Cittadino a 4 Zampe

Libri consigliati:

– La medicina Naturale per cani e Gatti – Richard e Susain Pitcairn;

– La dieta Barf per cani – Manuale di alimentazione naturale – Swanie Simon e C. Minonne;

– Barf. La dieta naturale per il tuo cane. Basta crocchette, per un cane sano, vivace e longevo di Petra Rus e Enio Marelli;

– La dieta Barf per cuccioli di cane. Dalla gravidanza al primo anno di età di Swanie Simon;

La dieta BARF. Nutrire cani e gatti con cibo crudo seguendo i principi dell’evoluzionedi Ian Billinghurst e V. Burgio;

– La dieta Barf per gatti. Manuale di alimentazione naturale – di Doreen Fiedler e C. Minonne;

– La dieta Barf per cani anziani o malati – di Swanie Simon;

Se utilizzi Spotify: https://open.spotify.com/show/1afpLNuZajgmnafcbJgH7m

Se utilizzi Itunes : https://podcasts.apple.com/it/podcast/psyco-dog/id1525101103

если вы используете яндекс Yandex: https://music.yandex.ru/album/11593939

Se utilizzi Overcast: https://overcast.fm/p2080366-prSEaa

Se utilizzi Google Podcast: https://podcasts.google.com/

Se utilizzi Breaker: https://www.breaker.audio/psyco-dot-dog

Se utilizzi RadioPublic: https://radiopublic.com/psycodog-GOVD0b

