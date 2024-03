Esistono veramente cani pericolosi?

Esistono cani pericolosi?

L’idea che esistano razze di cani intrinsecamente pericolose è un argomento controverso che genera accesi dibattiti, soprattutto ultimamente alla luce delle aggressioni che si sono verificate in italia.

Spesso, al centro di queste discussioni ci sono razze come Pitbull, Rottweiler o American Bulldog, considerate da alcuni come “bestie feroci” e da altri come creature leali e affettuose.

La scienza non concorda con l’idea di razze pericolose.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che non esiste una correlazione diretta tra razza e aggressività canina. Il comportamento di un cane è influenzato da una miriade di fattori, tra cui:

Genetica: La genetica gioca un ruolo nella predisposizione di un cane ad alcuni tratti temperamentali, ma non determina in modo assoluto il suo comportamento.

Socializzazione: L'esposizione a diverse esperienze e persone durante i primi mesi di vita è fondamentale per un corretto sviluppo sociale del cane.

Addestramento e educazione: Un cane correttamente educato e addestrato è meno propenso a mostrare comportamenti aggressivi.

Esperienze individuali: Traumi o esperienze negative possono influenzare il comportamento di un cane, rendendolo più incline all'aggressività.

Stress: Lo stress è una delle componenti più importanti e determinanti nelle reazioni esplosive. Alti livelli di stress portano qualsiasi essere vivente a reazioni che possono essere incontrollate. E' indispensabile che ogni cane abbia possibilità di poter avere un'alimentazione adeguata e attività fisica costante

Quindi, non è la razza a rendere un cane pericoloso, ma il modo in cui viene cresciuto e gestito.

Di certo esistono razze che geneticamente sono più portate ad essere reattivi rispetto ad altre, ma è la soggettività che andrebbe valutata, senza generalizzazioni

Un cane di qualsiasi razza, se maltrattato, trascurato o gestito in modo errato, può diventare aggressivo. Al contrario, un cane di una razza storicamente stigmatizzata, se gestito con cura e amore, può essere un compagno docile e affettuoso.

Cosa fare per evitare incidenti con cani?

Informazione e conoscenza: È importante che chi vive con un cane conosca il linguaggio canino e a sappia interpretare i segnali di stress o disagio del proprio cane.

Socializzazione responsabile: È fondamentale far socializzare correttamente il proprio cane fin da cucciolo, esponendolo a diverse esperienze e persone in modo sicuro e soprattutto controllato .

Addestramento positivo: L'utilizzo di metodi di addestramento basati sul rinforzo positivo è fondamentale per educare il cane in modo efficace e sicuro.

Proprietà responsabile: I proprietari di cani devono essere consapevoli delle proprie responsabilità e adottare tutte le misure necessarie per evitare che il proprio animale possa arrecare danni a sé stesso o agli altri.

Pur consapevoli della complessità dell’argomento, siamo dell’idea che non esistono cani pericolosi per natura. La pericolosità di un cane è il risultato di una serie di fattori complessi, tra cui la sua genetica, le sue esperienze individuali e il modo in cui viene gestito dal proprietario. Promuovere una cultura di informazione, responsabilità e rispetto verso i cani è fondamentale per creare una società più sicura e inclusiva per tutti.