“La Salute nella Ciotola”: Un Manuale Essenziale per la Nutrizione dei Nostri Animali Domestici

L’incidenza delle malattie, incluse le neoplasie, è in costante aumento tra gli animali domestici, con cani e gatti che non sono immuni a questa tendenza preoccupante. In risposta a questa sfida, è fondamentale comprendere il ruolo cruciale che il regime alimentare e la qualità del cibo giocano nel determinare la salute e il benessere dei nostri amici a quattro zampe.

Il libro “La Salute nella Ciotola”, scritto dal Dottor Alessandro Prota, un veterinario con una vasta esperienza nel campo della nutrizione animale e un approccio olistico alla salute degli animali, si pone come una guida preziosa per coloro che desiderano adottare un approccio consapevole e informato alla nutrizione dei propri animali domestici.

Una delle caratteristiche distintive di questo libro è la sua analisi approfondita dei rischi associati al cibo industriale per animali domestici. Il Dottor Prota offre una panoramica chiara e documentata delle potenziali conseguenze negative che il consumo di cibi industriali può avere sulla salute a lungo termine dei nostri compagni pelosi. Inoltre, fornisce preziosi consigli su come modificare in meglio le abitudini alimentari dei cani e dei gatti, mettendo in guardia contro i prodotti industriali che potrebbero essere dannosi per loro.

Ma “La Salute nella Ciotola” non si limita a identificare i problemi. Il libro offre anche soluzioni pratiche e concrete, inclusi suggerimenti preziosi sui cibi adatti a cani e gatti con patologie tumorali già diagnosticate. Questo fornisce un supporto prezioso per coloro che si trovano ad affrontare questa difficile situazione con i propri animali domestici.

Inoltre, il libro contiene oltre 20 ricette, molte delle quali adatte anche al consumo umano. Questo non solo rende la cucina per animali domestici più interessante e variegata, ma offre anche la possibilità di condividere momenti di convivialità e nutrizione con i nostri fedeli amici.

In conclusione, “La Salute nella Ciotola” si rivela essere una risorsa indispensabile per tutti coloro che desiderano garantire una vita lunga, sana e felice ai propri animali domestici attraverso scelte alimentari consapevoli e informate. Grazie alla sua combinazione di informazioni pratiche, consigli esperti e deliziose ricette, questo libro promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti degli animali e gli appassionati di nutrizione animale.

Per info e ordini: La salute nella ciotola – dott. Alessandro Prota

Autore: dott. Alessandro Prota, DMV

Lunghezza stampa: 216 pagine

Lingua: Italiano

Dimensioni: 17 x 24 x 1.6 cm

Editore: Macro Edizioni