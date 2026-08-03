Musica classica per cani: lo studio che rivoluziona il benessere dei nostri amici a quattro zampe

La musica che ascoltiamo influenza il nostro umore, ma cosa succede quando a sentirla sono i nostri cani? Un’importante ricerca scientifica ha dimostrato che la musica classica riduce lo stress nei cani, mentre l’heavy metal produce l’effetto opposto. Scopriamo i dettagli di questo studio e come applicarlo nella vita di tutti i giorni.

Musica e cani: cosa dice la scienza

Sappiamo ormai con certezza che la musica classica aiuta le persone a rilassarsi e a concentrarsi. Mettiamo da parte per un attimo i gusti personali e immaginiamo di trovarci in un ascensore: un pezzo heavy metal, per quanto ben suonato, difficilmente ci aiuterebbe a mantenere la calma. Usciremmo probabilmente più stressati di quando eravamo entrati.

Ma per i cani è la stessa cosa? Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Veterinary Behaviour a cura di Lori R. Kogan, Regina Schoenfeld-Tacher e Allen A. Simon, la risposta è sì–.

La ricerca, durata quattro mesi, ha analizzato il comportamento di 117 cani di varie razze: 83 esemplari di razza mista e 34 bassotti recuperati-6–. I cani sono stati esposti a 45 minuti di ascolto di tre diversi generi musicali, mentre il loro comportamento veniva registrato ogni 5 minuti-6.

I risultati dello studio: classica vs heavy metal

Musica classica: relax e benessere

Quando i cani ascoltavano musica classica (Beethoven, Bach, Strauss), i loro livelli di nervosismo e stress diminuivano in modo significativo–. I ricercatori hanno osservato che i cani:

Dormivano di più – la musica classica ha portato i cani a passare più tempo riposando-1

Vocalizzavano meno – abbai e lamenti si riducevano notevolmente-1

Mostravano comportamenti più rilassati – con minori segni di agitazione–

Lo studio ha registrato anche effetti misurabili sul battito cardiaco: ascoltando “Für Elisa” di Beethoven, i battiti al minuto scendevano a 111, mentre con “Air on G String” di Bach raggiungevano i 100 battiti al minuto.

Heavy metal: ansia e agitazione

L’heavy metal (Motorhead, Slayer, Judas Priest) era associato, invece, a sensazioni di ansia e agitazione–. I cani esposti a questo genere mostravano:

Aumento del nervosismo e comportamenti legati allo stress–

Maggiore vocalizzazione – più abbai e lamenti–

Tremori e agitazione – segnali di malessere evidenti-1

Minor tempo di sonno – difficoltà a rilassarsi–

Anche in questo caso, i dati cardiaci erano eloquenti: con “Ace of Spades” dei Motorhead i battiti al minuto salivano a 140, mentre con “Turbo Lover” dei Judas Priest raggiungevano i 151 battiti al minuto.

Perché la musica classica calma i cani?

Secondo la ricerca, la musica classica aiuta a creare un senso di rilassamento tale che i cani passano più tempo a dormire e meno a vocalizzare, nonostante il fatto di trovarsi in un ambiente potenzialmente stressante come un box o un canile-1.

L’autrice dello studio, Lori Kogan, psicologa e specialista in comportamento canino della Colorado State University, ha spiegato: “L’idea alla base di tutto questo era far riflettere le persone su cosa possiamo fare per minimizzare lo stress, specialmente in situazioni difficili come i rifugi”-2.

Un dato interessante emerso dalla ricerca è che la musica appositamente progettata per calmare i cani si è rivelata inefficace-2-6. Kogan ha dichiarato: “Va contro ciò che sostengono i produttori di CD per cani, secondo cui la musica più semplice dovrebbe essere più rilassante. Il lato positivo è che puoi scaricare musica classica gratuitamente”-6.

Applicazioni pratiche: come usare la musica per il benessere del tuo cane

Questa ricerca non ha l’obiettivo di farci ascoltare solo musica classica, ma ci fornisce uno spunto di riflessione importante per la vita di tutti i giorni con il nostro cane-2.

I nostri amici a quattro zampe hanno un apparato uditivo molto più sensibile del nostro agli stimoli sonori e spesso possono risultare stressati a causa di un “disagio acustico” che noi non avevamo considerato–.

Consigli pratici per ridurre lo stress acustico del tuo cane

Presta attenzione a dove posizioni il trasportino – evita zone con rumori forti o improvvisi Abbassa il volume della televisione – i cani percepiscono i suoni in modo molto più intenso Evita di esporre il tuo cane a musica ad alto volume – specialmente generi aggressivi o frenetici Prova a mettere musica classica a basso volume – quando il cane è solo o in situazioni potenzialmente stressanti

Un beneficio che va oltre le mura di casa

Questa scoperta potrebbe avere ricadute importanti anche nei canili e nei rifugi. Mettere musica classica in un ambiente dove i cani sono costretti a stare in box potrebbe aiutare a mitigare lo stress inevitabile che questi animali vivono.

Come sottolineato da Kogan, la musica classica rappresenta un “modo economicamente vantaggioso e pratico per migliorare l’ambiente e, di conseguenza, il benessere dei cani nei rifugi”–.

Ridurre lo stress nei cani dei canili potrebbe:

Rendere più semplici le adozioni – cani più calmi e sereni sono più facilmente adottabili

Migliorare la qualità della vita degli animali in attesa di una famiglia

Regalare ad altri cani la possibilità di vivere meno stressati nei box e trovare presto una casa

Conclusioni

La musica classica non è solo un piacere per le nostre orecchie, ma può diventare un alleato prezioso per il benessere dei nostri cani. Che si tratti di un momento di relax in casa, di una visita dal veterinario o di una permanenza in un canile, la scelta della musica giusta può fare la differenza.

La prossima volta che accendi lo stereo, pensa anche al tuo amico a quattro zampe: potrebbe apprezzare molto più di quanto immagini una dolce melodia di Beethoven piuttosto che un assolo di chitarra elettrica.

Fonte: Kogan, L.R., Schoenfeld-Tacher, R. & Simon, A.A. (2012). Behavioral effects of auditory stimulation on kenneled dogs. Journal of Veterinary Behavior, 7, 268-275.