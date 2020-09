I 10 migliori luoghi per incontrare i doglovers

I cani sono davvero un ottimo incentivo per incontrare nuovi amici e amiche, e allo stesso tempo condividere con loro una buona dose di tempo di qualità permettendo ai nostri cani di socializzare, di giocare e di divertirsi in compagnia di altri amici a 4 zampe. Inoltre le persone che amano gli animali hanno davvero piacere nell’incontrare altri amanti degli amici a 4 zampe per creare un interesse condiviso e perchè no, organizzando assieme passeggiate ed escursioni divertenti ed entusiasmanti. Da sempre, i cani aiutano a rompere il ghiaccio, la loro sincerità e le loro buffonate amichevoli alleggeriscono l’atmosfera e forniscono un terreno comune che potrebbe incentivare la nascita di nuove e belle amicizie. Vogliamo quindi condividere i10 luoghi in cui è sicuramente più semplice incontrare altri amanti dei cani nella speranza che possa capitare anche a te di incontrare altra bella gente:

1. Ovviamente il parco. Soprattutto nelle ore più fresche è facile incontrare altri amanti di cani. Questo è il bello delle passeggiate con i nostri amici scodinzolanti: quando porti a spasso il tuo cane è facile entrare in una conversazione, soprattutto se i cani sono impegnati in qualche gioco divertente assieme.

2. Corsi di educazione: il tuo amico a 4 zampe ne trarrà vantaggio, tu imparerai nuovi modi di approcciarti al tuo compagno di vita, e troverai sicuramente un terreno comune con i tuoi colleghi di classe. Avrai modo di confrontarti con altri proprietari di cani e pianificare anche delle passeggiate insieme se i vostri cani vanno d’accordo.

3. Un Bar con tavolini all’aperto, magari nei pressi di un dogpark. Anche questo è un ottimo posto per incontrare altri proprietari di cani che stanno prendendo una pausa per un gelato o un caffè.

4. Gruppi di attività per cani, come classi di socializzazione, campi di agility o disc-dog. In questo caso non dovrai preoccuparti della mancanza di esperienza del tuo cane o della poca propensione all’attività fisica da parte tua. La maggior parte dei gruppi si rivolge ai dilettanti e principianti, con attività dinamiche e progressive, fornendo oltre ad una sana attività, anche una buona opportunità per legare con il tuo cane e incontrare altri proprietari di cani.

5. Pagine di social che incentivano gli incontri tra gli amanti dei nostri amici a 4 zampe: le reti online possono essere un ottimo luogo per incontrare amanti degli amici a 4 zampe, parlare delle proprie esperienze e dei problemi dei cani o semplicemente condividere la gioia di possedere un cane.

6. Quando porti il tuo cane dal toelettatore ti potrà capitare di incontrare altri proprietari di cani che aspetteranno i loro animali domestici o potresti incontrarli quando arrivi a prendere il tuo cane.

7. Offrendoti volontario in un rifugio locale o in un ente di beneficenza per cani. Le associazioni di beneficenza sono spesso alla disperata ricerca di persone che aiutino con la raccolta di fondi o con le passeggiate per i cani che vivono nei box; trovare amici tra gli altri volontari e personale sarà davvero una fantastica opportunità, oltre a fare del gran bene per quei cani meno fortunati.

8. In una vacanza dog-friendly o in una vacanza con attività cinofila – non solo ci sono più posti che accolgono i cani, ma ci sono vacanze specifiche orientate a fornire grandi attività da provare per te e il tuo cane. Alcuni di questi forniscono un’ottima piattaforma per il lancio di nuove amicizie, con molte persone che tornano anno dopo anno.

9. Quante volte ti è capitato dal veterinario di intavolare una bella chiacchierata con altri amanti di animali domestici?

10. Su tutto il territorio nazionale sono presenti associazioni che si occupano di interventi assistiti da animali in case di riposo, scuole, comunità, carceri ect. tu e il tuo amico a 4 zampe potreste diventare una bella squadra nel supportare persone svantaggiate e bisognose, incentivando così un’attività davvero emozionante, solidale e costruttiva. I nostri amici scodinzolanti sono il non plus ultra per portare allegria e affetto alle persone bisognose 🙂

Related Posts via Categories